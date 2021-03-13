تدشين حملة رش مكافحة نواقل الأمراض والاوبئة في الخوخة

وخلال التدشين اشاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الاهدل، بجهود مركز الملك سلمان في دعم جهود السلطة المحلية للحد من تفشي الامراض والاوبئة من خلال دعم القطاعات الصحية واقامة حملات مستمرة لمكافحة نواقل الامراض والاوبئة وتجفيف وردم المستنقعات والبؤر الناقلة للملاريا.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دُشن امس، بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض والاوبئة بدعم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، وتنفذه مؤسسة طيبة للتنمية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012