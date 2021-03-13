عدن.. مناقشة التحضيرات لمعرض الغذاء والدواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء في العاصمة المؤقتة عدن، التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر ومعرض "فوديكس اليمن الأول للغذاء والدواء" الذي سيعقد في مطلع يونيو القادم في عدن.



اللقاء الذي ضم رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور الخضر عطروش رئيس مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض عبد القوي العديني، اقر برنامج خاص للتنسيق مع وزارات التخطيط والصناعة والزراعة والصحة، والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والصناعية، سيتم مناقشته في الورشة التمهيدية الثانية حول المحاور النهائية للمؤتمر والذي سيعقد في نهاية مارس الجاري.

وتطرق اللقاء الى أهداف المؤتمر المتمثلة في تشخيص وقراءة الوضع الراهن بالنسبة للتصنيع الغذائي وفرص الاستثمار بقطاعيه السمكي والزراعي وتطوير آليات التسويق إلى جانب الصناعات الغذائية والمشاكل والحلول ومعرفة المواد الطبيعية المتاحة للتصنيع الدوائي وخزن وتسويق الأدوية وتطوير آليات التصنيع لجودة وسلامة الأدوية والوعي الغذائي، والتشريعات واللوائح المنظمة والتي تنص على تقديم الحوافز والتسهيلات المشجعة لعمليتي التصنيع الغذائي والدوائي، والخدمات التي ستعمل على تحسين وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه والوقود ،وتشجيع الاستثمارات بقطاعيه الغذاء والدواء.