مقتل 5 من المليشيا بنيران الجيش في الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

لقي خمسة من مقاتلي المليشيات الحوثية مصرعهم بينهم قناص في الدريهمي غربي اليمن بعد ساعات من اشتباكات وضربات موجعة كبدتها خسائر بشرية ومادية على يد القوات المشتركة.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أنه تم رصد أربعة مقاتلين حوثيين تسللوا إلى موقع مستحدث في قطاع مدينة الدريهمي وسرعان مالقوا مصرعهم.

تزامنا وفي ذات القطاع لقي قناص حوثي مصرعه بعد 24 ساعة من تمركزه ومحاولاته استهداف أبطال القوات المشتركة وكذلك المدنيين جنوب مدينة الدريهمي، وفقا لذات المصدر.

مؤكدا أن وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة تخلصت من القناص الحوثي بعد رصد دقيق كشف موقع تمركزه