مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا،عن ‏آخر مستجدات كورونا



وأفادت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل (62) حالة إصابة، منها (23) ⁧‫في حضرموت، و(10) ‫في شبوة، و‏(10) في تعز، و(8) ‫في عدن، و‏(7) ‫في المهرة، و(4) في ‫لحج.

وأضافت اللجنة، "سجلت (12) حالة وفاة:‏ (7) في حضرموت، ‏(2) ‫في عدن، (2) ‫في شبوة، (1) في المهرة.

كما تم تسجيل (5) حالات شفاء، ‏(3) ‫في شبوة، ‏(2) ‫في حضرموت".

وأشارت اللجنة إلى أن "إجمالي الحالات المؤكدة (2729) منها (679) وفاة و(1469) تعافي"