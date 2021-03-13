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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا،عن ‏آخر مستجدات كورونا

 

وأفادت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل (62) حالة إصابة، منها (23) ⁧‫في حضرموت، و(10) ‫في شبوة، و‏(10) في تعز، و(8) ‫في عدن، و‏(7) ‫في المهرة، و(4) في ‫لحج.

 

وأضافت اللجنة، "سجلت (12) حالة وفاة:‏ (7) في حضرموت، ‏(2) ‫في عدن، (2) ‫في شبوة، (1) في المهرة.

 

كما تم تسجيل (5) حالات شفاء، ‏(3) ‫في شبوة، ‏(2) ‫في حضرموت".

 

وأشارت اللجنة إلى أن "إجمالي الحالات المؤكدة (2729) منها (679) وفاة و(1469) تعافي"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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