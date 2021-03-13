المقاومة تفشل تسللا للمليشيا في الأزارق بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أحبطت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، محاولة تسلل فاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة تورصة، بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



ووفق مصدر عسكري، خاضت القوات المشتركة مواجهات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ظهر الجمعة، ضد مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا حاولت التسلل نحو مواقعهم في جبهة تورصة، بمديرية الازارق، جنوب غربي الضالع.

وذكر المصدر أن وحداتهم العسكرية أفشلت العملية الحوثية خلال مواجهات استمرت قرابة ساعة.

وأضاف المصدر أن وحدة الاستطلاع رصدت التحركات الحوثية منذ فجر اليوم نفسه وباشرتها بعملية مباغتة ألحقت بين أوساط صفوفها خسائر بشرية