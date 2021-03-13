"المشتركة" تخوض معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهة البرح بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

خاضت القوات المشتركة، السبت، معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة البرح بمحافظة تعز وكبدتها خسائر فادحة.



وقال مصدر عسكري، إن أبطال اللواء 20 مشاة ضمن القوات المشتركة بالساحل الغربي خاضوا اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبال العرف بجبهة البرح مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وأكد المصدر العسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر توجيه أبطال اللواء 20 مشاة ضربات مركزة على مواقعها في جبال العرف.

يأتي ذلك في ظل مواصلة القوات المشتركة توجيه ضربات موجعة لمليشيات الحوثي في معارك جبهتي البرح والكدحة غرب محافطة تعز