المليشيا تعترف بمقتل قيادي بارز في جبهة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أقرّت مليشيا الحوثي بمقتل المدعو "عبدالكريم احمد عبدالله السالمي" المكنّى بـ"ابو راكان"، والمنتحل رتبة نقيب، بعد اكثر من اسبوع على مصرعه.



وقالت إن "السالمي" الذي ينحدر من بيت السالمي بمنطقة خودان، مديرية القفر التي تتبع إداريا محافظة إب، قُتل في 4 مارس/ آذار الجاري، في ما تسميها معركة "النفس الطويل"، وهي جبهة الضالع.

مصدر عسكري ميداني أفاد أن "السالمي" لقي مصيره بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في مواجهات شهدتها جبهة الثوخب، شمال شرق مديرية الحشا، على حدود جبهات بتار والجب غربي قعطبة.

وخسرت المليشيا العشرات من عناصرها خلال الأسابيع الماضية في مواجهات خاضتها ضدها القوات المشتركة أثناء محاولة "الأولى" شن هجمات متكررة على عدّة مواقع