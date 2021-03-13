تعرف على المواقع التي تمكن الجيش الوطني من السيطرة عليها في تعز خلال الـ 10 الأيام الماضية

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يزيد بن سلمان - شبوة - هزائم قاسية تجرعتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في ريف جنوب غرب تعز، على مدى العشر الأيام الماضية، بعد أن شنت قوات الجيش عليها هجوما مباغتا، في معركة حظيت بدعم والتفاف شعبي واسعين، وبمشاركة فاعلة من أبناء المناطق التي شهدت الانتصارات والتقدمات في جبهات الأشروح ومقبنة والكدحة والوازعية. قوات الجيش في هجومها على مواقع وثكنات عناصر المليشيا الحوثية كان من محورين، الأول استهدف مواقع تمركزها في قرى الأشروح وعزلة اليمن جنوب مقبنة، أما الثاني تركز على من منطقة الكويحة والردمة في عمق جبهة مقبنة، الأمر الذي تسبب في إرباك المليشيا ومكن أبطال الجيش من التقدم على الأرض في الاتجاهين. مواقف وبطولات سطرها أبطال الجيش في محيط جبل “رحنق” قبل أن تنهار عناصر المليشيا، وتمكن الأبطال من حصد رؤوس عناصر المليشيا في محيط الجبل وعلى رأسهم القائد الميداني في صفوفها المدعو أبو حاتم مع عشرين آخرين من العناصر المتمردة. وفي محيط منطقة “عقمة شيبة”، بعزلة اليمن، شنت قوات الجيش هجوما كاسحا، لاذت على إثره المليشيا بالفرار، في الوقت الذي تمكن أبطال الجيش من تحرير جبل “الممطار”، الذي يطل على منطقة “الطوير”، ومناطق مهمة تتمركز فيها المليشيا في “الكدحة”، الأمر الذي سمح بتوسع الانتصارات جنوبا في جبهة الكدحة. البطولات رافقها الإسناد والتلاحم الشعبي، حيث سيّر المواطنون القوافل الغذائية والمالية، في مشهد من الاصطفاف الوطني الكبير. ونشرت صحيفة الجيش الوطني قائمة بأهم المواقع الاستراتيجية التي تحريرها: – تبة الجمل – قرية المدافن – قرية حُمرة – قرية القاعدة – تبة القاعدة – جبل هوب العقاب – منطقة الردمة – منطقة الزوم – قرية القشعة بعزلة القحيفة – قرية الربق – قرية الذراع – عقمة شيبة – مدرسة خالد بن الوليد – سائلة درخاف – هوب الراعي – جبل الدرب – تبة خليل طياش – تبة الشيكي في العفيرة – منطقة الرحبة – هيجمة – الاحصاب – الذنبة – سوق الكدحة – نقطة 500 – تبة الخزان – جبل الممطار – جبل علقة – منطقة الطوير – قرية الغليل – قرية السحيحة – نقيل الاضوح * تحرير عزلة اليمن في مقبنة * تحرير منطقة الكدحة كاملاً وصولاً الى (جبل غباري) بمحاذاة مديرية الوازعية.

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