شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الحوثي يستعين بفلسطين واسرائيل وبريطانيا لتبرير رفض جماعته للمبادرة الامريكية للسلام في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شبه القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي الخطة الأمريكية لوقف اطلاق النار في اليمن، بالكتاب الأبيض الذي اصدرته بريطانيا عام 1939 ردا على الثورة الفلسطينية سنة 1936.

وحاول البخيتي خلال سلسلة تغريدات في تويتر رصدها "المشهد اليمني"، تبرير رفض جماعته للخطة الأمريكية الداعية لوقف اطلاق النار في اليمن، بأنها تهدف لتخدير الشعب اليمني كما فعل الكتاب الأبيض الذي اصدرته بريطانيا من تخدير بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية .

وأضاف البخيتي أن "الكتاب الأبيض هو وعد بدولة فلسطينية مستقلة تحوي بداخلها وطن قومي لليهود والحد من الهجرة اليهودية إلى ٧٥ ألف في السنة وعدم السماح لليهود بشراء الاراضي إلا في ٥% من أرض فلسطين، مقابل تخلي الشعب الفلسطيني عن ثورته، وكانت النتيجة ضياع فلسطين وحرمان الشعب الفلسطيني من حق العيش في ارضه".

وأجمع المتابعين والناشطين في ردودهم على البخيتي مشيرين إلى أنه لا داعي للتبرير كون الميليشيا معروفه بسياستها الدموية والتي لن ترتضي السلام ووقف اطلاق النار لحقن دماء اليمنيين.