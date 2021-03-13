شكرا لبحثكم عن خبر استسلام نسق حوثي كامل في جبهة الكسارة بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات الحكومية، الجمعة 12 مارس /آذار 2021، عن استسلام نسق حوثي كامل في جبهة الكسارة بمحافظة مارب.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن نسقا حوثيا استسلم بعد التفاف موفق قام به أفراد القوات الحكومية والقبائل.

وبينت، أن النسق الذي استسلم بقيادة القيادي الحوثي عبدالرحمن حسين الرميسي من أبناء منطقة برط ومجموعته المكونة من 40 حوثيا 16منهم من أبناء برط و14من أبناء صعدة ضحيان و7 من أبناء ذمار الحداء و3من أبناء صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية اعتبرت هذا عودة إلى صف الشعب اليمني والتخلي عن عصابات الحوثي.