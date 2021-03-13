مصرع قوة حوثية مع قائدها كانت في طريقها لتعزيز المليشيا المهاجمة بمارب

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي ال في الإنقلابية هيثم علي احمد غالب الحداد والذي ينتحل رتبة نقيب مصرعه مع العشرات من العناصر الحوثية في . وأفادت مصادر ميدانية لـ"" أن القيادي الحداد قتل في احدى الغارات الجوية التي نفذتها صباح اليوم السبت والتي استهدفت تعزيزات عسكرية حوثية كانت في طريقها من صنعاء والجوف لدعم جبهاتهم في و بمحافظة مأرب. يذكر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت فجر اليوم السبت بعدة غارات تعزيزات عسكرية دفعت بها ميليشيا الحوثي نحو جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

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