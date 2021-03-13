الجيش الوطني يعيد أطفالا من براثن مليشيا الحوثي الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعاد الجيش الوطني عددا من الأطفال إلى عائلاتهم بعد أسرهم في جبهات القتال مع مليشيا الحوثي وذلك بإشراف من بعثة الصليب الأحمر الدولي باليمن.



وشملت المبادرة الإنسانية للجيش الوطني نحو 21 طفلا تم أسرهم عقب زجهم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات القتال في محافظة مأرب، شرقي البلاد مؤخرا.

وقال مصدر مطلعة وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن طائرة للصليب الأحمر الدولي قلت الأطفال على دفعتين شملت الأولى 7 أطفال والثانية 14 طفل وذلك عبر مطاري سيئون وصنعاء لتسليمهم إلى ذاويهم وذلك خلال اليومين الماضين.

وكتبت بعثة الصليب الأحمر الدولي باليمن على موقع "تويتر" "تمكنا خلال اليومين الماضيين من لم شمل 14 قاصر مع ذويهم، بعد فترة طويلة من الفراق".

وبيّنت البعثة أنها تعمل، وفقًا لاتفاقيات جنيف، على التنسيق مع جميع الأطراف المنخرطة في أي نزاع مسلح، لتتمكن من تقديم مساعداتها الإنسانية غير المتحيزة لضحايا النزاعات المسلحة من الأطفال.

وقالت الحكومة الشرعية، الجمعة، إن الجيش اليمني سلم الصليب الأحمر الدولي دفعتين مكونة من 21 طفلا جندتهم مليشيا الحوثي في تصعيدها الأخير في مأرب، قبل وقوعهم في الأسر.

وأشارت الحكومة إلى استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استدراج الأطفال من منازلهم ومدارسهم وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، والزج بهم في محارق الموت، يشكل جرائم حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وطالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بإدانة هذه الجرائم المروعة بحق الطفولة في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الأطفال خدمة لمخططات إيران.

وتشير تقديرات حقوقية يمنية إلى أن هناك 4 أطفال مجندين يقتلون كل يوم في محارق جبهات القتال لمليشيا الحوثي، وأن عدد الأطفال الذين تم استدراجهم للقتال منذ الانقلاب الحوثي أواخر 2014 يتجاوز عددهم 30 ألف طفل.