عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت القوات المشتركة، فجر السبت، عملية عسكرية لتحرير مرتفعات مطلة على مدينة البرح غربي تعز، فيما قصفت مليشيا الحوثي بالصواريخ أحياء سكنية بالحديدة.



وقالت مصادر عسكرية وفقا لـ"العين الإخبارية" إن القوات اليمنية المشتركة بدأت قي عملية عسكرية لتحرير مرتفعات جبلية استراتيجية تطل على مدينة "البرح" غربي محافظة تعز.

وبحسب المصادر فقد "دفعت القوات المشتركة بألوية المشاة بما فيه اللواء 21 واللواء 20 مشاة لتحرير سلسلة جبال "العرف" الاستراتيجية، وسط معارك طاحنة ضد مليشيا الحوثي".

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة بدأت في تقدم ملحوظ بهدف تطويق مدينة "البرح"، عقب اتخاذ مليشيا الحوثي المدنيين دروعا بشرية"، مؤكدا أن العملية تتم وفقا للخطة المرسومة، وأن مليشيا الحوثي تتكبد خسائر بشرية ومادية ثقيلة.