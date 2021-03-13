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أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

- الموز = 500 ریال

- التفاح المحلي = غير متوفر حاليا

- التفاح الخارجي = 1200 ریال

- البرتقال الخارجي= 1200

 

- الباذنجان = 300 ریالا

- الكوسة = 600 ریال

- البصل = 500 ریال

- الثوم = 1300

- الجزر = 800 ریال

- الخیار = 800 ریال

- اللیمون = 500 ریال

- الطماطم = 1000 ریال

- البطاطس = 950 ریال

 

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

- لحوم الابل = 5000 ریال

- لحوم الأبقار = 4500 ریال

- سمك الثمد = 3500 ریال

- سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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