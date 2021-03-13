شكرا لبحثكم عن خبر عـاجل : اشتعال المعارك في جبهات الحديدة وهذا الطرف يحكم سيطرته على مواقع استراتيجية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال سكان محليون بمدينة الحديدة ، بأنهم يسمعون في الأثناء دوي انفجارات شمال شرق مدينة الحديدة واشتباكات في مناطق الخمسين ومدينة الصالح عقب اعلان التحالف تعزيز القوات الحكومية بحرا لتحرير الحديدة.

واضافت المصادر بأن مليشيات الحوثي تقصف بالمدفعية من داخل الاحياء السكنية متسببة في هلع المواطنين ، وسط اشتباكات تسمع في كافة خطوط التماس في جبهات مدينة الحديدة ، كما تدور اشتباكات عنيفة في مناطق الفازة والدريهمي.وحيس، جنوب مدينة الحديدة..

وكانت القوات المشتركة اعلنت قبل قليل مصرع عدد من عناصر مليشيات الحوثي بينهم قناص في الدريهمي جنوبي الحديدة، بعد ساعات من اشتباكات وضربات موجعة تكبدت فيها مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية ، وأفاد مصدر عسكري بان مدريات الدريهمي والتحيتا شهدتا اشتباكات بمختلف الأسلحة أسفرتا عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيات التابعة لإيران فيما لقي آخرون مصرعهم بضربات مركزة بمدفعية القوات المشتركة ، في الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة .