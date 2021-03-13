شكرا لبحثكم عن خبر ست محافظات يمنية تسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بـ”كورونا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت ست محافظات يمنية الجمعة، أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ معاودة تفشي الموجة الثانية من الجائحة خلال الاسابيع الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا للطواريء التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، إنه تم تسجيل 62 حالة إصابة توزعت على النحو التالي: 23 بحضرموت، و‏10 ??في شبوة??، و‏10 ??في تعز??، ‏8 ??في عدن??،‏ 7 ??في المهرة??، و‏4 ??في لحج??، فيما تم الابلاغ عن 103 حالة مشتبهة.

وأوضحت بان الوفيات في كلاً من حضرموت (7) وعدن والمهرة بواقع حالتين لكل منهما، وحالة وفاة واحدة في المهرة، مقابل خمس حالات تعاف بمحافظتي حضرموت وشبوة .

واشارت الى انه بلغ إجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية 12 حالة، منها 7 في حضرموت، و2 في عدن وشبوة، وواحدة في المهرة، ليرتفع عدد حالات الوفاة المعلنة الى 680 من أصل 2733 إصابة و 1471 حالة تعاف.