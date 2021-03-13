شكرا لبحثكم عن خبر مستشار رئاسي يمني يعلن عن الحل الوحيد مع الحوثيين ويوجه تحذير هام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مستشار رئاسي يمني،الجمعة، عن الحل الوحيد مع ؛ بعد رفضها لخطة المبعوث الامريكي لوقف القتال في .

وقال عبدالملك المخلافي، مستشار رئيس الجمهورية في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها ""، إن "ما سيجبر الحوثي على هو صمود الأبطال في مارب وتعز وحجة والضالع وتحريك كل الجبهات ودعم وإسناد الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لهزيمة المشروع الإيراني وليس تقديم مشاريع تكافئ الحوثي وتشجعه على استمرار عدوانه وعنصريته وجرائمه وارهابه".

وأكد على أن "الإعلان المشترك بصيغته الحالية أو بالصيغة المعدلة التي يجري العمل عليها وتقديمها للحوثي تحت ذريعة وقف هجومه على مأرب وعلى الأعيان المدنية في السعودية ليس الا استخدام للذريعة الإنسانية التي استخدمت في ستوكهولم بشأن الحديدة ولم تحقق سلام ولا حسنت الوضع الانساني".

وحذر المخلافي من مكافأة الحوثي على جرائمه وهجومه على مأرب باتفاق يجعل من هزيمته العسكرية انتصارًا سياسيًا يشرعن وجوده ويديم الحرب بطرق أخرى تحت ذريعة وقف الهجوم على مأرب ووقف اطلاق النار وتصوير اتفاق كهذا أنه تنازلًا من الحوثي (المهزوم) من دخول مأرب وتكرار كارثة ستوكهولم.

وأشار المخلافي الى أن "كل من هو حريص على السلام في اليمن من الدول الراعية والأمم المتحدة عليه أولًا ممارسة الضغط على الحوثي -بدون قيد أو شرط - لوقف جرائمه العدوانية وهجومه على مأرب واستخدام اليمن كمنصة اطلاق صواريخ ومسيرات ضد الجيران والاشقاء والالتزام بمرجعيات الحل السياسي للدخول في سلام حقيقي منشود".

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها، مساء اليوم الجمعة، عن أن "الحكومة استجابت للمقترح الأمريكي وتعاطت معه بكل إيجابية".

من جهتها، أعلنت مليشيا الحوثي رفضها لخطة المبعوث الامريكي تيم ليندركينج لوقف القتال في اليمن.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، عن طرح خطة جديدة على الحوثيين لوقف إطلاق النار.