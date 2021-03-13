شكرا لبحثكم عن خبر ابنة قائد سعودي استشهد في اليمن تحتفي بالانتصارات في تعز ..وهذا ماقالته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحتفت ابنة قائد العمليات السعودية في عدن العميد عبدالله السهيان، بانتصارات القوات الحكومية على مليشيا الحوثي في تعز. وكتبت ريما السهيان الذي استشهد والدها في معركة تحرير باب المندب، اليوم على تويتر قائلة: ‏"الى والدي الحبيب قدوتي الأولى من رفعت رأسي عالياً فخراً به هاهو الحلم يتحقق وهاهي تعز تنتصر قدمت دمك فداء لوطننا الغالي دفاعاً عن ديننا ومليكنا و مملكتنا رحلت فانتزع رحيلك مني شيئا عظيما وظل الفقد يوجعني لكن سنفرح بالنصر باذن الله فلا نامت اعين الجبناء". وتشهد جبهة تعز تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وسط انكسار لمليشيات الحوثي .

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