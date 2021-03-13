شكرا لبحثكم عن خبر عميد رُكن مُتقاعد : الحديث عن تدمير قُدرات الحوثي العسكرية في مأرب مُبالغة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نفى المُحلل السياسي والاستراتيجي , عميد ركن مُتقاعد ثابت حسين صالح , تدمير ستين في المائة من قدرات مليشيات الحوثي في مأرب حسب ماجاء على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية , مُؤكداً أنها مُبالغة تأتي ضمن عمل التوجيه المعنوي في رفع معنويات الجنود .
وأشار العميد الركن ثابت حسين صالح في مداخلة له على قناة الحدث الإخبارية , إلى أنّ الحوثيون بالفعل تعرضوا في مأرب لخسائر كبيرة , وعزا ذلك إلى أنّ طيران التحالف شكّل غطاءً نارياً مُحكماً على سماء المدينة بالإضافة إلى تمترس الدفاع بشكل جيد .
وقال ثابت في مُداخلته اليوم , إنّ محافظة مأرب بها مخزون نفطي وهجوم المليشيات عليها هدفه حرمان الشرعية اليمنية من مواردها , وهي هدف استراتيجي لهم , وبانتصارهم فيها تتعزز مكاسبهم في المفاوضات وستُشكل خط إمدادٍ مناسب لهم .
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