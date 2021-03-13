شكرا لبحثكم عن خبر المتحدث الرسمي باسم المليشيا الحوثية: المقترح الأمريكي لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية والأممية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال المتحدث الرسمي باسم المليشيا الحوثية محمد عبدالسلام إن المقترح الأمريكي لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية والأممية ، حد قوله.

وقال عبد السلام في بيان جديد : "في المقترح الأمريكي لا وقف للحصار ولا لإطلاق النار بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار".

وأضاف قائلا :"ما قدمه المبعوث الأمريكي مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو فيها الآن."

وفي وقت سابق أعلن الحوثيون موقفهم من خطة المبعوث الأمريكي تيم ليندركينج لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال عضو الفريق المفاوض للجماعة عبدالملك العجري المقيم في العاصمة العمانية مسقط "إن المقترحات التي تحدث عنها المبعوث الأمريكي هي شروط السعودية لوقف إطلاق النار التي يدرك كينج إنها لو كانت مقبولة كنا سنقبلها من السعودية مباشرة".

وكان المبعوث الأمريكي ليندركينغ قد أوضح أن هناك خطة الآن لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني لمعالجة الوضع الإنساني المزري.

وأكد أنه تواصل مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومع سلطنة عمان وأطراق إقليمية اخرى لوقف شامل لإطلاق النار.

وأشار إلى أنه سيعود إلى المنطقة على الفور عندما تكون جماعة الحوثي مستعدة للإستجابة لخطة وقف إطلاق النار.

وفي السياق أوضح ليندر كينغ أن الولايات المتحدة أستأنفت تمويل المساعدات الإنسانية إلى شمال اليمن.