إب.. احتجاجات شعبية إثر اعتداء نافذون حوثيون على طريق عام

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى نافذون حوثيون على طريق عام في مركز محافظة إب، وسط اليمن، وقاموا ببناء استحداثات فيه، وسط رفض شعبي كبير.



وقالت مصادر محلية، إن نافذين حوثيين مدعومين من قيادات عليا، قاموا بالاعتداء على مساحة من الشارع العام الرابط بين الدائري والذهوب والمدينة والمحصن في مديرية الظهار (مركز المحافظة)، وشرعوا بالبناء عليها.



في السياق قام أهالي منطقة "بيوت عدن" بتنفيذ وقفة احتجاجية للتنديد بالاعتداءات الحوثية التي طالت الشارع العام.



وطالب المحتجون قيادة السلطة المحلية المعينة من الحوثيين بالوقوف إلى صف أبناء المحافظة ووقف التجاوزات التي تطال الشارع العام.



وخلال سنوات الانقلاب نشطت عصابات السطو على الأراضي والأملاك العامة في محافظة إب بدعم من قيادات حوثية نافذة.



