شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الدفاع تكشف عن تقدم جديد في تعز وتصدر هذا البيان العسكري ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة من تحرير مواقع وجبال حاكمة في جبهة البرح، بمديرية مقبنة، غربي المحافظة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" نقلا عن مصادر عسكرية إن الجيش تمكن من تحرير جبلي "الأعراف والزهيب" وأن المواجهات مستمرة، في السلسلة الجبلية المطلة على منطقة البرح.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش، تمكنت من تدمير ثكنات المليشيا في جبل العرف، وسقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتلى وجرحى.

ومساء اليوم كشف مصدر عسكري بمحور تعز عن المسافة التي تفصل قوات الجيش عن منطقة البرح غرب المحافظة.

وقال المصدر إن ٧ كيلو و٦٠٠ متر مسافة جوية تفصل قواتنا عن منطقة البرح التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.

كما قالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على جبلي الزهيب والأعراف المطل على منطقة البرح في الشمال الغربي لمحافظة تعز.

وطبقا للمصادر فإن قوات الجيش تتقدم نحو مدينة البرح عبر محورين في وقت تشتد اشتداد المواجهات بمختلف الأسلحة بالقرب من مدينة البرح.

المصادر أوضحت أن مسلحين حوثيين قاموا فجر اليوم باقتحام المدينة السكنية التابع لمصنع اسمنت البرح ومداهمة منازل الموظفين وتسكين عناصر تابعة لها.