شكرا لبحثكم عن خبر قائد المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحوثيين في ميدي يعلن انشقاقه وانضمامه إلى الشرعية” الاسم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت مصادر إعلامية عن مصادر شبه مؤكده انشقاق اللواء الركن سعيد الحريري قائد المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحوثيين في ميدي. واوضحت المصادر ان انشقاقه يأتي بعد تمكنه من الفرار من محافظة حجة، وانضمامه إلى الشرعية.

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