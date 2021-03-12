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مبعوث واشنطن لليمن: طرحنا خطة لوقف القتال على قيادات الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، طرح خطة لوقف إطلاق النار في البلاد على قيادة مليشيا الحوثيين، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

وقال الدبلوماسي الأمريكي الذي عاد مؤخرا من جولة إقليمية، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية: "لدينا الآن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد تضم عناصر ستتيح التعامل فورا مع الوضع الإنساني القاسي في اليمن، وتم طرح هذه الخطة على قيادة الحوثيين منذ أيام".

ولفت إلى أن قيادة تقدم الدعم الكامل لجهود واشنطن الرامية لإنهاء النزاع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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