شكرا لبحثكم عن خبر خبير عسكري : معركة تحرير تعز ليست مرتبطة بمارب لكنها متأثرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال خبير عسكري واسع الاطلاع ان معكرة تحرير تعز خطوة استراتيجية يتم التحضير لها منذ مدة طويلة، وانها عملية ستستمر الى ان تحقق اهدافها المرسومة.

وقال الخبير، الذي رفض الكشف عن هويته كونه مازال يعمل في الميدان، ان عملية تحرير تعز تم التحضير لها منذ اشهر بتنسيق كامل مع التحالف العربي، وابرز اهدافها دحر الحوثي وتحرير البشر والحجر من تلك العصابة المارقة، اضافة الى هدف تامين القوات الموجودة في الساحل الغربي من القصف او اي هجوم محتمل لقطع الامدادات، وفق ما افاد به مراسل انباء عدن.

واوضح ان عملية تحرير تعز كانت بصدد الانطلاق منذ ما قبل الهجوم الحوثي على مارب وان انطلاقها لاحقا ربما يكون اثر وتأثر بما يحدث في مارب ، لكن العملية كانت مقرة وليست مرتبطة من حيث التوقيت على الاقل.