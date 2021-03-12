شكرا لبحثكم عن خبر شاهد عيان يكشف سبب المحرقة ومليشيا الحوثي تدفن الدفعة الثانية من ضحايا المحرقة الأثيوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت مليشيا الحوثي الإرهابية بدفن عشرات الجثث للمهاجرين الإثيوبيين الذين قضوا في حادثة المحرقة المفجعة في أحد مراكزها لاحتجاز اللاجئين بصنعاء.

وقالت مصادر إن مليشيا الحوثي دفنت اليوم الجمعة الدفعة الثانية من جثث الضحايا الإثيوبيين ليرتفع عدد الجثث المدفونة إلى نحو 43 جثة.

وأضافت المصادر أن هناك جثث أخرى ما زالت في ثلاجات المستشفيات تقدر بنحو 20 جثة، وتعمل المليشيا الإرهابية على دفنهم تباعا.

وفرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكتمًا كبيرًا حول المحرقة التي اندلعت في مركز احتجاز المهاجرين بمصلحة الهجرة والجوازات.

ورفضت مليشيا الحوثي السماح لمنظمة الهجرة الدولية الوصول إلى موقع الجريمة أو التحقيق فيها.

ويخضع أكثر من 130 شخصًا من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية من مصابي الحريق، للعلاج في مستشفيات صنعاء الحكومية والأهلية.

وكان ناجيان من الجنسية الاثيوبية قد أفادا في وقت سابق عبر تصريحات بأن عناصر المليشيا الإجرامية أطلقت قنابل حارقة عليهم بعد احتجاج على نقص الوجبات الغذائية ما أدى الى احتراق الفرش ووقوع المحرقة.