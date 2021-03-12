شكرا لبحثكم عن خبر كشف حقيقة الصاروخ الحوثي الذي استهدف جحاف بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنبيه

لا صحة للأخبار التي تم تداولها حول سقوط صاروخ في منطقة "عفّة" مديرية جِحاف هذا اليوم الجمعة الموافق 12 مارس/آذار 2021، نتج عنه سقوط ضحايا مدنيين (نساء)، وانما الضحايا سقطنّ نتيجة سقوط صخرة من أعلى الجبل، وقد توفيت على اثرها امرأة وأصيبت 3 اخريآت بجروح متفرقة تم اسعافهنّ الى مستشفى النصر العام وسط مدينة الضالع.

وايضاً منطقة "عفّة" تتبع مديرية الأزارق وتقع في شمال المديرية على حدود منطقة حجر مديرية الضالع، وهي منطقة جبلية نائية لم تصلها أي خدمات، ويعيش أهلها في الغالب معتمدين على الحمير والجمال لنقل امتعتهم، وقد وقع هذا الحدث بتلك النساء وهنّ يقمنّ بنقل الماء الى منازلهنّ على ظهر الحمير.