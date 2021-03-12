عاجل.. التحالف العربي يدمر منظومة دفاع جوي لمليشيا الحوثي في جبهة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ تتبع للميليشيا الحوثية في جبهة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بعد ساعات من استهدافه طائرة مفخخة في صنعاء.



وقال التحالف في بيان له مساء اليوم الجمعة" إن تدمير المنظومة شمل جميع مكونات النظام والخبراء الأجانب".

وأرسل تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعزيزات عسكرية بحرية قبالة سواحل الحديدة لمواجهة تصعيد عمليات الاستهداف التي تقوم بها "مليشيا الحوثي الإرهابية".

ونقلت قناة "العربية" اليوم الجمعة، عن مصادرها قولها، إن الجيش اليمني أرسل حشودا إضافية إلى جبهتين في الحديدة، لافتة إلى أن "التحالف" أرسل أيضا تعزيزات عسكرية بحرية قبالة سواحل الحديدة.

ووثق مقطع فيديو لحظة تدمير الجيش الوطني اليمني طائرة مُسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي، بعد تحرير مواقع جديدة في حجة شمال غرب صنعاء.

وفي حادث مماثل، أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، تدمير طائرة بدون طيار حوثية مفخخة في معقلها الأم صعدة، فيما كبَّدت " الإنقلابيين" في مأرب خسائر بشرية فادحة.