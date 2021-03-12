شكرا لبحثكم عن خبر غارات مركزة تُوجع الحوثيين في جبهات ”الكسارة“ و”المشجح“ و”هيلان“ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شنّت مدفعية الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية، الجمعة 12 مارس/آذار، قصفاً مركزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن "مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية غرب مأرب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة".
وأضاف أن طيران التحالف دمّر معدات قتالية وتجمعات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وهيلان، وسقوط الكثير من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.
كما دمّرت مقاتلات التحالف بغارات أخرى أطقم وعربات مدرعة كانت تحمل تعزيزات إلى المليشيا الحوثية في جبهة صرواح، ومصرع جميع من كانوا على متنها، وفقا للمصدر.
ومنذ أكثر من شهر تدور معارك عنيفة في الجبهات المحيطة بمأرب تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.
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