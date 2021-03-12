شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صور لمناظر طبيعية تفوق الخيال من أحدى المناطق المحررة غرب تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مناظرخلابة طبيعية تظهر أحدى المناطق التي عادت إلى احضان الشرعية في محافظة تعز جنوب اليمن .

وتعود الصور إلى قرية الطوير المحررة حديثا غربي تعز، وهي نموذج لقرى زراعية شرد الحوثي أهلها، طوال فترة سيطرته عليها.

وخلال الساعات الماضية أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني التابعة لحكومة الشرعية ، استعادت مواقع جديدة في جبهتي مقبنة والكدحة غربي تعز، بعد مواجهات مع الحوثيين.

وقال المصدر: "المواجهات الدائرة أسفرت عن تحرير جبل الزهيب، وذلك عقب تحرير منطقة الطوير الأعلى بمديرية مقبنة والالتحام بجبهة الكدحة بشكل كامل".

وأضاف: "قوات الجيش الوطني بالكدحة حررت صباح اليوم جبل غباري باتجاه الوازعية المطل على منطقة البرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي".

وتابع: "تم سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار .