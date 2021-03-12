شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية ترفض مقايضة الحوثي بمأرب مقابل تعز وحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناشط والقيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني عبر حسابه على تويتر أن ‏ جماعة الحوثي وعبر وساطة كبيرة أبدت إستعدادها الإنسحاب من معارك مأرب مقابل وقف الجيش في معارك تعز وحجة،،

وتابع كان رد الجيش نحن من يفرض الشروط لا من يقبلها.

هذا وبعد هزيمة ميليشيا الحوثي في مأرب شعرت بأن نهايتها قريبه هذا وقال مصدر إعلامي أن حشود عسكرية لقبائل الوازعية في تعز وصلت بسلاحها الى جبهات مقبنه والكدحة ،

واضاف المصدر وقبائل صبر احتشدت بكل عتادها ، وسيل جارف يتجه الى الجبهات الغربية والشمالية الغربية .

وتابع والجميع يتوعدون الحوثي بالوصول الى مدينة اب ومشاركة ابناء اب بالتحرير ،