شاهد: مشاط الحوثي يتبنطل رغم انف سيده عبدالملك

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يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط مرتديا بدلة إفرنجية "بنطال وكوت". يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بتجريم لبس البنطال، معتبرا إياه أداة غربية مسيئة حسب وصفه. وخرج المشاط يوم أمس مرتديا البنطال، ضاربا بكل ما صرح به زعيم الجماعة عرض الحائط. وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن ماقام به المشاط يؤكد وجود خلافات كبيرة بين المشاط وزعيم الجماعة في القرارات الداخلية وهو ما يشير إلى قرب سقوطها في اليمن والتخلص منها إلى الأبد. الصورة :

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