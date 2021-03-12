شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : صواريخ الحوثي تستهدف عمق محافظة الضالع "جحاف " وانباء عن سقوط شهداء وجرحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقط صاروخ تابع للمليشيا الحوثية في مديرية جحاف, بمحافظة الضالع ظهر اليوم, مما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين.

وقال مصدر محلي ان الصاروخ سقط في منطقة عفة شمال غرب جحاف, ومن ثم انفجر في احد المرتفعات الجبلية هناك.

وأضاف المصدر.." انفجار الصاروخ ادى الى تساقط صخور جبيلة سقطت على المدنيين مما أدى إلى وفاة امرأة وإصابة ثلاث نساء حالتهم حرجه تم إسعافهم إلى مستشفات الضالع .