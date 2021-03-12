شكرا لبحثكم عن خبر طائرة المانية في رحلة أوربية نادرة إلى مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء الخاضعة للمتمردين الحوثيين إن طائرة المانية أجلت موظفا أمميا من مطار صنعاء، للعلاج بالخارج، في رحلة اوروبية نادرة الى المطار الدولي المغلق منذ سنوات. دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الرحلة بعد ساعات من صدور بيان الماني اوربي امريكي دعت فيه المتمردين الحوثيين إلى إنهاء هجومهم على مدينة مأرب ووقف الهجمات على السعودية.

واعتبرت في بيان إن الجهود الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع في اليمن، "بتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وبدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمجتمع الدولي، تقدم أفضل أمل لإنهاء هذه الحرب".

واضافت: نحث الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة للسلام وإنهاء التصعيد المستمر.

كما اكدت دعمها القوي لحل سريع للصراع اليمني، الذي سيجلب استقرارا تشتد الحاجة إليه في المنطقة ويفيد الشعب اليمني بشكل فوري.