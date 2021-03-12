شكرا لبحثكم عن خبر قوات الشرعية تسيطر على مركز منطقة بني حسن في مديرية عبس بحجه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت الأنباء الواردة من محافظة حجه أن القوات الحكومية سيطرت على مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس في الهجوم المباغت الذي شنته اليوم على مواقع الحوثيين هناك.

وطبقا لمصادر ميدانية، فإن طلائع من القوات تواصل تقدمها إلى ما بعد منطقة بني حسن بعد القضاء على سرية حوثية كاملة نجا منها ثلاثة أسرى أحدهم جريح.

كما سيطرت القوات الحكومية على سوق مركزي في مديرية عبس والذي يعرف بسوق الربوع، غير أن مصادر أخرى، قالت إن القتال يجري على مقربة منه.