شكرا لبحثكم عن خبر قوات الشرعية تسيطر على مركز منطقة بني حسن في مديرية عبس بحجه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت الأنباء الواردة من محافظة حجه أن القوات الحكومية سيطرت على مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس في الهجوم المباغت الذي شنته اليوم على مواقع الحوثيين هناك.
وطبقا لمصادر ميدانية، فإن طلائع من القوات تواصل تقدمها إلى ما بعد منطقة بني حسن بعد القضاء على سرية حوثية كاملة نجا منها ثلاثة أسرى أحدهم جريح.
كما سيطرت القوات الحكومية على سوق مركزي في مديرية عبس والذي يعرف بسوق الربوع، غير أن مصادر أخرى، قالت إن القتال يجري على مقربة منه.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الشرعية تسيطر على مركز منطقة بني حسن في مديرية عبس بحجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.