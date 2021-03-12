شكرا لبحثكم عن خبر أول نتائج قرار العفو في تعز.. " تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن مصدر عسكري، في اللواء 35 بتعز، انشقاق قائد عسكري كبير في صفوف الحوثيين وتسليم نفسه لقيادة الجيش الحكومي في جبهة الصلو، جنوب شرق المحافظة.

ولم يشر بيان للواء 35، عن اسم القائد العسكري، مكتفيا بالقول إنه القائد المنشق استقبل بحفاوة كبيرة من قائد جبهة الصلو العقيد أحمد القدسي وفقا لاعلان العفو العام وتعليمات قيادة الجيش العليا بحسن التعامل مع من يسلم نفسه.

ويتواجد القائد المنشق حاليا لدى قوات الجيش، في وقت دعا المصدر العناصر المغرر بها في صفوف الحوثيين، الى استغلال فرصة العفو العام وتسليم انفسهم لقوات الجيش، وتعهد بحسن التعامل.

وقالت المصادر، إن القائد المنشق أبلغ رئيس عمليات اللواء أن القادة الحوثيين يستخدون كل الوسائل والاساليب الترهيبية والتخويف والتعذيب مع كل من يرفض القتال.