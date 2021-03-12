آخر التطورات الميدانية في جبهة تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على جبل العرف المطل على منطقة البرح في الشمال الغربي لمحافظة تعز. وطبقا للمصادر فإن قوات الجيش تتقدم نحو مدينة البرح عبر محورين في وقت تشتد اشتداد المواجهات بمختلف الأسلحة في قرية الطوير الاعلى القريبة من مدينة البرح. المصادر أوضحت أن مسلحين حوثيين قاموا فجر اليوم باقتحام المدينة السكنية التابع لمصنع اسمنت البرح ومداهمة منازل الموظفين وتسكين عناصر تابعة لها.

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