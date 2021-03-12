شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال جديد في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابين في ثاني حادثة اغتيال خلال أيام.. مسلحون مجهولون يغتلون صباح اليوم جندي في الحزام الامني بمودية. مصادر محلية قالت ان مسلحين اطلقوا النار على الجندي الخضر ناصر علي حسن العاقل السعيدي بالقرب من جسر مليحة بمودية. هذا وكان مسلحين يعتقد انتماءهم للقاعدة قد اغتالوا جندي وأصابوا اخر في منطقة الوضيع بابين قبل ٣ ايام حيث تشهد المناطق الوسطى وماحولها عمليات استهداف تطال جنود الحزام الامني.

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