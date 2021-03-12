شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تصد هجوم حوثي معاكس في تعز .. وتجهز قواتها لاستكمال تحرير المحافظة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر ميداني عن اخر التطورات العسكرية في جبهات الحرب المشتعلة بمدينة تعز .
وقال المصدر لكريتر سكاي :أن قوات جماعة الحوثي شنت هجوماً معاكساً منذ فجر اليوم على المواقع التي خسرتها بالأيام الماضية في منطقة الطوير بمديرية مقبنة.
و أوضح المصدر أن اشتباكات عنيفة بالمنطقة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة و المتوسطة .
و كشف المصدر عن استعدادت جارية من قبل القوات التابعة للشرعية لإستكمال التقدم نحو منطقة البرح في محاولة لاستعادتها.
فيما يسيطر الهدوء منذ فجر اليوم على بقية الجبهات بالمدينة .
و تندلع اشتباكات عنيفة غرب مدينة تعز وسط موجة نزوح شديدة تصيب المنطقة ..
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