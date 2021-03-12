أول رد من مليشيا الحوثي على الهزائم في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

اتهم القيادي في مليشيا الحوثي محمد البخيتي، حزب الإصلاح بالخيانة ونقض العهود التي أبرمتها معه جماعته .



وقال القيادي في مليشيا الحوثي محمد البخيتي، في تغريده بـ"تويتر " اليوم ، معلقا على الانتصارات التي حققها الجيش خلال اليومين الماضيين في جبهة تعز، أنها ما كانت لتحدث لولا خيانة حزب الإصلاح.

مشيرا إلى أن الإصلاح قبل عام نقض الهدنة في نهم ومأرب متفاخرا بإحراز بعض التقدم ، وهاهو يعاود خرق التهدئة في تعز .