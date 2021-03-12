شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يصدر قرار تعيين جديد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا ، اليوم الخميس ، بتعيين قائد عسكري في منصب رفيع في إحدى المحافظات اليمنيه.
وقالت المصادر أن هادي أصدر قرارا بتعيين العميد/عبدالله الأشرف (ابو راكان) قائدا عاما لالوية حرس الحدود ـ الجوف قائدا للواء السابع حرس حدود خلفاً للعميد/خالد بن خرصان
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