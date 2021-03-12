شكرا لبحثكم عن خبر وكالة سبأ الحوثية: عزل الانقلابي عبدالعزيز بن حبتور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اوضح مصدر مسئول في مكتب رئيس وزراء الحوثي الدكتور عبدالعزيز صالح بن حيتور، ان رئيس الوزراء يتلقى حاليا الرعاية الصحية اللازمة بعد الاشتباه باصابته بفيروس كورونا ( كوفيد 19) .

وبين المصدر في بلاغ صحفي اليوم نشرته وكالة سبأ الحوثية ، ان الوضع الصحي للدكتور بن حبتور، مستقر ا ولا يبعث على القلق.

مشيرا إلى ان انه يخضع حاليا للعزل الاحترازي في احد المواقع الصحية المخصصة ووفقا للاجراءات الصحية الاحترازية المعتمدة لاي حالة مماثلة .

يأتي ذلك بالتزامن مع ورود أنباء مؤكدة أن بن حبتور انشق عن الجماعة وفر الى جهة غير معلومة.