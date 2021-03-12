شكرا لبحثكم عن خبر الهلال السعودي يستعيد الصدارة برباعية مثيرة على فريق الوحدة في دوري المحترفين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حقق الهلال فوزا مثيرا بنتيجة 4-2 على مضيفه الوحدة، في لقاء جمع بينهما بالجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين. الوحدة صاحب الضيافة تقدم أولا عن طريق اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي في الدقيقة 19، بتسديدة صاروخية سكنت شباك الهلال. واشتعلت المباراة خلال 5 دقائق فقط، حيث سجل الهلال هدفين متتاليين بواسطة بافيتمبي جوميز (ركلة جزاء) ولوسيانو فييتو (ق 35 و36). وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق، أعاد نياكاتي النتيجة إلى التعادل، بعد أن هز شباك الهلال من ركلة جزاء، لتزداد الأمور إثارة. وأعاد جوميز تقدم الهلال بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 56، ليحول النتيجة إلى 3-2، قبل أن يسجل "هاتريك" بالهدف الرابع لفريقه (ق 75). الفوز رفع رصيد الهلال إلى 45 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف على الشباب الذي تراجع للوصافة، مقابل 27 نقطة للوحدة في المركز 14.

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