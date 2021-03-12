شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول يمني يدعو حكومة المناصفة للإستقالة .. لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال عضو مجلس الشورى، محافظ المهرة السابق، الشيخ راجح باكريت، أنه لا مناص من أن تقدم الحكومية اليمنية استقالتها، اذا وجدت نفسها عاجزة عن الايفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الشعب والأزمات المفتعلة التي تعصف بالبلاد.

ووجه باكريت عبر حسابه على تويتر، رسالة تضامن مع أبناء العاصمة عدن، مشيرا إلى أن الأزمات مفتعلة وليسوا بمعزل عنها في المهرة.

وقال باكريت في تغريدة رصدها عدن تايم : "باسم كل أبناء ‎المهرة نعلن تضامنا المطلق مع أهلنا في العاصمة ‎عدن فيما يعانونه من تردي الخدمات الأساسية بشكل ممنهج لا يمكن تفسيره إلا بأن هناك من يتلذذ لمعاناة الشعب في المدن المحررة".

واضاف في تغريدة أخرى : "أننا لسنا في عزلة عن ما يجري من أزمات مفتعلة إتجاه أبناء شعبنا في المدن المحررة الهدف منها توجيه الرأي العام نحو تلك الأزمات بعيدا عن العجز والفشل الذريع عن إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية القائمة بشقيها العسكري وسياسيي".

وقال باكريت : "اذا كان رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية عاجزين عن الايفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أبناء الشعب في المدن المحررة فلا مناص لهم عن إعلان استقالاتهم".

ويأتي تعليق باركيت في الوقت الذي تشهد العاصمة عدن، والمحافظات الجنوبية، أزمات متعددة في الوقود وتردي الخدمات وانهيار العملة المحلية والاقتصاد بشكل هام وسط عجز وصمت من قبل الحكومة، التي هي الأخرى يبدوا أنها عاجزة عن وضع معالجات للأزمات.

ولعل ما يزيد الأمر تعقيدا هو التصريحات الحكومة بالأمس حول مراكز قوى - لم تسمها تقوم بتعطيل عملها وتفتعل الخدمات - المحت لمصارحة الشعب بها في حال لم تكف عن فعلها المعطل، وهو مؤشر على أن تلك القوى هي من تتحكم بالقرار في الشرعية وتقف الحكومة أمامها عاجزة.