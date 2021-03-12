شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول محلي يكشف تفاصيل اقتياده من قبل مسلحين في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عرض مدير عام مديرية المفلحي لعملية اختطاف من قبل مجهولين واقتياده إلى مكان مجهول .

وقال معمر الذرحاني مدير عام مديريه المفلحي لمراسل عدن تايم: تعرضت لعملية اختطاف من قبل مجموعة مسلحين ملثمين مزودين بأحد الأطقم .

واكد الذرحاني "تم اختطافي من فندق الحسين بمنطقة الشيخ عثمان وذهبوا بي إلى مكان مجهول بمنطقة المحارق وبعد التجوال لمدة 10 دقائق توجهوا إلى شرطة دار سعد، ومن ثم قام هؤلاء الأشخاص بتسليمي لضابط شرطة دار سعد.

واضاف انه "بعد نصف ساعة تم استدعائي من قبل البحث و التواصل مع قائد الحزام الأمني بعدن مع قائد شرطة دار سعد الذي لم يكن يعلم بواقعة الاختطاف .

و اشار الى انه جرى احتجاز المجموعة المسلحة ولاتزال التحقيقات جارية في هذه الواقعة.