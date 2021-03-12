96 حالة اشتباه بكورونا و 40 إصابة مؤكدة امس في اليمن(الشرعية)

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت إدارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان التقرير اليومي لجائحة كورونا كوفيد 19 ليوم الخميس في اليمن. وكان التقرير كالتالي: الموافق 11 مارس 2021 البلاغ اليومي الأولي لحالات كوفيد _19 تم الابلاغ هذا اليوم عن 96 حالة مشتبهة من المحافظات التالية : 36 حضرموت الوادي 15 حضرموت الساحل 12 عدن 9 شبوة 8 المهرة 7 تعز 5 لحج 2 مأرب 1 ابين 1 الضالع ******* الحالات المؤكدة هذا اليوم لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية 40 حالة من المحافظات التالية 15 حضرموت الوادي 12 حضرموت الساحل 8 تعز 2 المهرة 2 شبوة 1 مأرب ***** اجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية 6 حالات من المحافظات التالية 4 حضرموت الوادي 1 عدن 1 شبوة ***** إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية 12 حالة من المحافظات التالية 8 شبوة 3 حضرموت الساحل 1حضرموت الوادي الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 8668 الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 2667 اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 667 اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 1464 ****************************** اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 39 فحوصات * الإيجابية 25 * السلبية 14 **************************** * اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 179 لهذا اليوم * الايجابية 7 * السلبية 172 *************** ************ ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان.

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