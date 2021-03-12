شكرا لبحثكم عن خبر اليمن .. أبرز ما تطرق اليه عيدروس الزبيدي في مقابلته مع CNN والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ننشر أبرز ما تطرق اليه رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي لقناة CNN الامريكية مساء اليوم الخميس.

اللواء عيدروس الزبيدي لقناة CNN :

- لا سلام بدون حل حقيقي لقضية الجنوب، حل يحترم تطلعات الشعب، ولابد ان يكون للجنوبيين تمثيل حقيقي في عملية السلام

- لايمكننا القبول بالتعايش مع الجماعات المحكومة بالفوضى والقبيلة والإسلام السياسي، والتعامل مع الحوثيين غير وارد

- يسعى الحوثيون للتوسع من خلال لسيطرة على مأرب والتحكم بمواردها

- اتفاق الرياض مهم جداً، ولم يمت، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية بعد حوار بين الجنوب والشمال

- لن نفرط بحلفائنا، وتدخلات ايران السافرة هي السبب في ما يحدث، ولدينا شراكة قوية مع دول التحالف العربي

- سنستمر في محاربة الارهاب والتطرف، ومخاطر الارهاب زادت بعد مغادرة القوات الاماراتية

- علاقتنا مع الإمارات قوية جداً، وهي من ساعدنا ودعمنا في مهمة في محاربة الإرهاب

- احترام الدول لحقوق الشعب الجنوبي وارادته وتطلعاته يعكس احترام هذه الدول للديموقراطية وحقوق الانسان والقانون الدولي.

- هناك أزمة انسانية مستفحلة، تحتاج الى تكاتف الجهود، في ظل مساعدات دولية غير كافية.

وسننشر النص الكامل للمقابلة مع فيديو لها في وقت لاحق بإذن الله.