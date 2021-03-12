شكرا لبحثكم عن خبر العكيمي يطال طارف عفاش بالثار لعمه من القاتل الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الشيخ القبلي البارز "عبدالله العكيمي" دعوة عاجلة للعميد طارق صالح، قائد حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

ودعا العكيمي، العميد طارق صالح إلى الإنضمام للشرعية وأن يضع يده في يد الجيش الوطني ممثلاً بوزارة الدفاع من أجل إستعادة الدولة والجمهورية.

وأكد أن تحرك طارق صالح مع الجيش الوطني، سيكفل له الثأر لعمه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، من مليشيا الحوثي الإرهابية.

وكانت الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قد قتل على يد مليشيا الحوثي، في ديسمبر 2017م، بعد أن دعا إلى انتفاضة شعبية ضد المليشيات الإنقلابية