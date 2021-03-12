شكرا لبحثكم عن خبر مصادر اثيوبية : الحوثي احرق اولادنا بصنعاء وهذا هو السبب ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر أثيوبية، اليوم الخميس، عن السبب وراء إقدام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة حرق اللاجئين بصنعاء الأحد الماضي.

واتهمت مصادر إثيوبية في أوروبا والولايات المتحدة، كانت على إتصالات ببعض أولئك اللاجئين المحتجزين، اتهمت سلطات الحوثيين بفرض مبالغ مالية على هؤلاء مقابل ترحيلهم مما اضطرهم إلى الإضراب عن الطعام والاشتباك لاحقاً مع حراسهم.

ونقلت شبكة الـ"بي بي سي"، عن "جمدا سوتي"، رئيس شبكة مستقبل أوروميا للأخبار ومقرها كندا، قوله إن "السلطات الحوثية أودعت المهاجرين الذين يحملون بعضهم إقامات شرعية، والبعض الآخر شهادات اعتراف بهم كلاجئين السجون دون أي مبرر قانوني".

وأضاف سوتي أن لديه شهادات موثقة بأن "الحوثيين يساومون اللاجئين كي ينضموا لقواتهم لمقاتلة القوات المتحالفة بقيادة السعودية".

وأكد الإعلامي الإثيوبي سوتي بأن " هذا ما أغضب المحتجزين ودفعهم للإضراب عن الطعام".

ويقول سوتي "دخل حراس المركز وطلبوا من المحتجزين وقف اضرابهم" ولكن يبدو أن الحراس وهم محاربون غير مدربين على حراسة مراكز الإحتجاز "قاموا بركل المحتجزين وضربهم، لكن المحتجزين تعاونوا وأخرجوا الحراس من المعتقل".

وأضاف: بعد ذلك استدعى الحراس قوات أخرى أتت وألقت على المحتجزين قنبلة حارقة ما أدى إلى وفاة 450 محتجزاً بالإضافة إلى مئات آخرين ممن إصاباتهم خطيرة".

وقال تقرير نشره موقع البي بي سي، إن "معظم القتلى والجرحى كانوا من بين قرابة 900 شخص محتجز وفقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة ومصادر يمنية وإثيوبية متطابقة".