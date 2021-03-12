شكرا لبحثكم عن خبر من هو القيادي الحوثي الذي سلم نفسة مع مرافقيه للجيش الوطني (الاسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن قائد عسكري كبير في مليشيا الحوثي الإرهابية، سلم نفسه مع العشرات من مقاتلي المليشيات للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب (شرقي اليمن ). وأكدت المصادر، استسلام القيادي الحوثي المدعو “عبدالرحمن حسين الرميسي” من ابناء منطقة برط بمحافظة الجوف، مع كل افراد المجموعة التي يقودها في جبهة الكسارة. وأضافت، أن النسق ” سرية عسكرية أو مجموعة قتالية”، والتي يقودها القيادي الحوثي “الرميسي”، تتكون من 40 حوثي 16منهم من ابناء برط و14من ابناء صعده ضحيان و7من ابناء ذمار الحداء و3من ابناء صنعاء. وبحسب المصادر فإن النسق الحوثي أستسلم بالكامل، في منطقة “دش الحقن” بجبهة الكساره غرب مارب، وذلك بعد الظغط عليهم وتنفيذ هجوم معاكس للقوات الحكومية في الجبهة ذاتها. يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المواجهات بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة مأرب، مع تكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

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